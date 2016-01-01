النيابة العامة تودع "حميد المهداوي" سجن الحسيمة و جلسة محاكمته غدا الاثنين

أخبارنا المغربية :

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، اليوم الاحد، متابعة الصحفي حميد المهداوي ، رئيس تحرير موقع "بديل أنفو"، بالقانون الجنائي ب " تهمة التحريض على التظاهر" في حالة اعتقال، و أصدرت قرارا بإيداعه السجن المحلي للحسيمة.

و علم موقع "أخبارنا" أنه تم تحديد أول جلسة لمحاكمة المهداوي، يوم غد الإثنين 24 يوليوز الجاري بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة.