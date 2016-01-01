النيابة العامة تودع "حميد المهداوي" سجن الحسيمة و جلسة محاكمته غدا الاثنين
أخبارنا المغربية :
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، اليوم الاحد، متابعة الصحفي حميد المهداوي ، رئيس تحرير موقع "بديل أنفو"، بالقانون الجنائي ب " تهمة التحريض على التظاهر" في حالة اعتقال، و أصدرت قرارا بإيداعه السجن المحلي للحسيمة.
و علم موقع "أخبارنا" أنه تم تحديد أول جلسة لمحاكمة المهداوي، يوم غد الإثنين 24 يوليوز الجاري بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة.
شاشة أخبارنا
مروحيات الدرك الملكي تحلق بالريف و السبب !
أخبارنا المغربية - متابعة قامت الأجهزة الأمنية التابعة للدرك الملكي بسرية مركز أركمان عشية اليوم السبت ، بحملات تفتيش واسعة برا وبحرا باستعمال السيارات ومروحيات المراقبة، ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟