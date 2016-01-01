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العثماني يستقبل العاهل السعودي بعد حلوله مساء اليوم بطنجة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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العثماني يستقبل العاهل السعودي بعد حلوله مساء اليوم بطنجة

 

حل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء الإثنين، بمدينة طنجة ، برفقة عدد من الأمراء وأفراد العائلة المالكة لقضاء إجازة خاصة بـ”عروس الشمال”، للسنة الثالثة على التوالي.

وخصص المغرب للعاهل السعودي استقبالًا رسميًا قاده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رفقة المسؤولين المحليين بمطار مدينة طنجة السياحية.

وبعد استراحة قصيرة في القاعة الشرفية بالمطار، انتقل الملك سلمان والوفد المرافق له إلى قصره القريب من شاطئ أشقار، بمنطقة “كاب سبارطيل”، وهي عبارة عن منتجع سياحي في مدينة طنجة، يضم مساحات شاطئية وغابوية.

و كشفت مصادر إعلامية، أنه جرى حجز مئات من الغرف في كبريات الفنادق بمدينة طنجة، استعدادًا لقدوم الملك سلمان، إضافة إلى شقق وفيلات، ومئات السيارات الفارهة، التي تم تخصيصها لاستقبال الوفد المرافق له.

 

 

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