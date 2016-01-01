اقتناء تجهيزات و معدات الطبية للمركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة

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أشرف رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري بمعية وزير الصحة الحسين الوردي على عملية تسليم المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة للأجهزة والمعدات الطبية التي كان المركز يفتقر لها من أجل تشخيص وعلاج بعض أنواع السرطانات، وكان المصابين بها يضطرون للتوجه للعلاج منها خارج الإقليم.

و حسب بلاغ لجهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن هذه العملية شملت تجهيز قاعة العمليات واقتناء السكانير ثلاثي الأبعاد إضافة إلى تجهيزات طبية أخرى في إطار شراكة تمويل 100 في المئة من الجهة مع وزارة الصحة.

وأوضح إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في تصريح خص به وسائل الإعلام صباح الاثنين 24 يوليوز الجاري، عقب زيارة همت مركز الأنكولوجيا بالحسيمة، أن نسبة السرطان في شمال المغرب وبالخصوص في إقليم الحسيمة تعتبر نسبة مرتفعة، موضحا أن انطلاق العمل بالمركز الجهوي للأنكولوجيا عام 2008، لكنه لم يكن قادرا على توفير العلاج لمختلف أنواع السرطان كما هو الحال بالنسبة لسرطان الرئة والحنجرة والأذن وغيرها، بسبب افتقار المركز إلى التجهيزات الضرورية، وهو ما تم توفيره اليوم، بعد تدخل الجهة خلال السنة الماضية وتمويلها لعملية اقتناء المعدات الضرورية.

و في السياق ذاته، أوضح رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أنه بالنظر لحاجة إقليم الحسيمة لجهاز الفحص بواسطة الرنين المغناطيسي، فإن مجلس الجهة يلتزم بتوفير الجهاز المذكور في أقرب وقت ممكن لفائدة المرضى، معبرا عن أمله في أن يحد المركز من انتشار السرطان ومتمنيا الشفاء لجميع المرضى.