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الحموشي يضع حداً لـ" فيديوهات " الشرطي الملولي و هذا ما قرره في حقه

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الحموشي يضع حداً لـ" فيديوهات " الشرطي الملولي و هذا ما قرره في حقه

اخبارنا المغربية : متابعة 

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، الأسبوع الماضي، توقيف الشرطي، هشام الملولي، لمدة شهرين، عن العمل، وعرضه على المجلس التأديبي، بسبب مخالفته للقوانين الداخلية، وإصراره على نشر فيديوهات عدد من تداخلاته الميدانية على شبكة الإنترنت، مما عرض مجموعة من المشتبه فيهم لضرر قبل إدانتهم قضائيا رغم تحذيره أكثر من مرة.

و كشفت يومية " آخر ساعة " نقلا عن مصادر خاصة، ان الإدارة العامة للأمن الوطني، التي يوجد على رأسها عبد اللطيف الحموشي، استدعت الأسبوع الماضي هشام الملولي، المدرب الملكي للشرطة بالقنيطرة، وذلك من أجل عرضه على المجلس التأديبي، على خلفية انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق من خلالها تدخلاته، إضافة إلى نشره عدة أشرطة فيديو رياضية على نطاق واسع توضح بطولاته، بدون أخذ ترخيص من الإدارة المركزية آخذت الملولي على عدم احترامه لواجب التحفظ المفروض في رجال الشرطة، في ما يخص المبادرات التي يقوم بها، حتى لو كانت تندرج ضمن المبادرات الإنسانية لحث الشباب على تعاطي الرياضة.

 

 

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