الرئيسية | أخبار وطنية | انباء عن اعفاء الملك محمد السادس لنبيل بنعبد الله بسبب تعثر مشاريع الحسيمة

انباء عن اعفاء الملك محمد السادس لنبيل بنعبد الله بسبب تعثر مشاريع الحسيمة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
انباء عن اعفاء الملك محمد السادس لنبيل بنعبد الله بسبب تعثر مشاريع الحسيمة

اخبارنا المغربية : متابعة 

كشفت مصادر اعلامية ، أن الملك محمد السادس سيعفي قريباً نبيل بنعبد الله، وزير المكلف بالإعداد التراب الوطني و الإسكان وسياسة المدينة، من مهامه إثر الإختلالات التي رصدتها اللجنة المكلفة بالبحث والتحري عن سبب تأخر مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط".

و اوضح موقع " الرأي " المقرب من العدالة و التنمية ، أن لجنة التحري التي شكلت بعد إجتماع المجلس الوزاري الأخير، قد أنهت عملها، وسترفع تقريرها إلى الملك محمد السادس، في الأيام القليلة المقبلة.

وقال نفس المصدر ، أن اللجنة رصدت خروقات مرتبطة بوزارة الصحة و وزارة التجهيز و النقل، غير أنه من المستبعد إعفاء لحسن الوردي وزير الصحة و عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل، مضيفا أن إجراءات المحاسبة ستشمل كتاب عامين ومدراء مركزيين ومندوبين جهويين وكذا منتخين.

 

 

مجموع المشاهدات: 2605 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات