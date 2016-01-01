انباء عن اعفاء الملك محمد السادس لنبيل بنعبد الله بسبب تعثر مشاريع الحسيمة
اخبارنا المغربية : متابعة
كشفت مصادر اعلامية ، أن الملك محمد السادس سيعفي قريباً نبيل بنعبد الله، وزير المكلف بالإعداد التراب الوطني و الإسكان وسياسة المدينة، من مهامه إثر الإختلالات التي رصدتها اللجنة المكلفة بالبحث والتحري عن سبب تأخر مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط".
و اوضح موقع " الرأي " المقرب من العدالة و التنمية ، أن لجنة التحري التي شكلت بعد إجتماع المجلس الوزاري الأخير، قد أنهت عملها، وسترفع تقريرها إلى الملك محمد السادس، في الأيام القليلة المقبلة.
وقال نفس المصدر ، أن اللجنة رصدت خروقات مرتبطة بوزارة الصحة و وزارة التجهيز و النقل، غير أنه من المستبعد إعفاء لحسن الوردي وزير الصحة و عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل، مضيفا أن إجراءات المحاسبة ستشمل كتاب عامين ومدراء مركزيين ومندوبين جهويين وكذا منتخين.
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