هذه رسالة "حميد المهدوي" إلى المغاربة بعد إدانته

أخبارنا المغربية : ياسر اروين

وجه الزميل "حميد المهدوي"، مدير موقع"بديل أنفو" ، الذي أدين صبيحة اليوم الثلاثاء 25 يوليوز بـ3 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، رسالة إلى عموم المغاربة على لسان زوجته.

وتوجه الزميل المذكور، بالشكر إلى كل المغاربة سواء منهم الذين تضامنوا معه أو لم يفعلوا، وخص بالذكر زملاءه الصحافيين وهيئة دفاعه.

كما توجه "المهدوي"، بالشكر والتحية إلى كل الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية التي أعلنت عن تضامنها معه، حسب ما جاء في النص الرسالة التي توصل الموقع بنسخة منها.

وهذا النص الكامل لرسالة "المهداوي":

"صباح غير سعيد، أنا بوشرى الخونشافي زوجة حميد المهدوي مدير موقع"بديل أنفو"، أنقل لكم على لسان حميد المهدوي ومن داخل زنزانته:

_" أبلغ سلامي الحار لهيئة التحرير واحدا واحدا، وأوصيكم بالحفاظ على نفس الخط التحريري والتفاعل مع كل زوار الموقع.

_وكل الشكر لهيآت الدفاع التي حجت من مختلف ربوع الوطن و تكبدت عناء السفر.

_ وأحيي وأشكر كل من تفاعل وتضامن معي من الزملاء الصحفيين داخل وخارج أرض الوطن، وكل الهيآت الحقوقية الوطنية والدولية.

_ و أشكر عموم الشعب المغربي المتضامنيين وغير المتضامنيين، وأعتذر لكل من هو في حاجة إلي و لم أستطع ان أقدم له المساعدة في هذه الظرفية.

_ وأحييكم وأشد على أياديكم وأبوس التراب تحث أقدامكم".