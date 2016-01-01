19 قتيلا و1675 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 1675 آخرون بجروح، إصابة 67 منهم بليغة، في 1259 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 يوليوز الجاري.



وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم التحكم، وعدم انتباه الراجلين، وعدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والتجاوز المعيب.



وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 38 ألف و77 مخالفة، وأنجزت 11 ألف و958 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 26 ألف و119 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و419 ألف و975 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5036 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6657 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 265 مركبة.