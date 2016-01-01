القنيطرة .. هكذا تم الايقاع بشخصين مبحوث عنهما في 15 قضية اجرام

تمكنت دورية للدراجيين تابعة لولاية أمن القنيطرة، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف بحي الساكنية وبالمناطق المدارية القريبة من المدينة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن عمليات التنقيط بقاعدة البيانات الإسمية التابعة لمصالح الأمن بالقنيطرة أوضحت أن المشتبه فيهما يشكلان موضوع بحث من أجل 15 قضية زجرية، تتعلق بالاتجار في المخدرات والسرقة بالعنف والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض ومحاولة الاختطاف.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.