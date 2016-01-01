القبض على احد مروجي "القرقوبي" بمحطة اولاد زيان يقود الى الاطاحة بمروجين اخرين بهذه المدينة  

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الفنيدق، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 23 و33 سنة، يشتبه في كونهما ينشطان في مجال الاتجار في الأقراص المهلوسة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن العثور بحوزة أحد المشتبه فيهما على 6600 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل".

وأضاف البلاغ أن توقيف المشتبه فيهما يأتي في إطار البحث الذي بدأته مصالح ولاية أمن الدار البيضاء بتاريخ 22 يوليوز الجاري، بعدما أوقفت شخصا متلبسا بحيازة 2300 قرص مخدر على مستوى المحطة الطرقية اولاد زيان بالدار البيضاء، قبل أن يسفر البحث معه عن رصد ارتباطات وامتدادات لهذه الشبكة الإجرامية بمدينة الفنيدق.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تكلفت به المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وذكر البلاغ بأن عملية التوقيف هاته تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.