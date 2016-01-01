أمن الدار البيضاء يفك لغز جريمة قتل مواطن غابوني و يعتقل هؤلاء

تمكنت الفرقة الجنائية الولائية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، من استجلاء حقيقة جريمة القتل التي ذهب ضحيتها مواطن من دولة الغابون، مقيم بالمغرب، والذي تم العثور على جثته في حالة تحلل متقدمة داخل شقته في 30 يونيو الماضي، حيث أسفرت إجراءات البحث عن توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، يشتبه في تورطهم في التخطيط والتحضير والتنفيذ المادي لجريمة القتل.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت أيضا عن توقيف أربعة مشتبه فيهم آخرين تورطوا في اقتناء وإخفاء المنقولات المسروقة من شقة الضحية.

وأضافت أن عمليات التفتيش مكنت من ضبط جهاز حاسوب وهاتف محمول وسلسلة وخاتم مملوكين للضحية، والتي عمد المشتبه فيهم إلى تفويتها بمجرد ارتكاب جريمة القتل.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين، البالغ عددهم سبعة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب هذه الجريمة.