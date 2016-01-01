القنيطرة .. توقيف 3 أشخاص ضمن عصابة إجرامية مختصة في السرقة تحت التهديد بالعنف

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، مساء أمس الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف عمليات سرقة تحت التهديد بالعنف.



وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عمليت التفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على جهاز هاتف محمول متحصل من عمليات السرقة، كما مكنت التحريات المتواصلة من تعرف ثلاثة ضحايا على المشتبه فيهم باعتبارهم المتورطين في تعريضهم للسرقة تحت التهديد بالعنف.



وقد تم حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة للمعنيين بالأمر.



وأبرز البلاغ أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح ولاية أمن القنيطرة للوقاية من الجريمة ومكافحة مختلف صورها وأشكالها.