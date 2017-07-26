الملك يأمر السلطات المغربية بتخصيص طائرة "كنادير" لإخماد حرائق البرتغال
أخبارنا المغربية :
أفاد بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته للسلطات المغربية المختصة قصد المساهمة، بطائرة من نوع "كنادير"، في الجهود التي تبذلها البرتغال لإخماد الحرائق بهذا البلد.
و أوضح نفس المصدر أنه " على إثر الحرائق التي تجتاح الغابات بالبرتغال، والتي خلفت العديد من القتلى وخسائر مادية جسيمة، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته للسلطات المغربية المختصة، لتساهم المملكة، بطائرة من نوع “كنادير”، في الجهود التي تبذلها المصالح البرتغالية لإخماد هذه الحرائق المدمرة".
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