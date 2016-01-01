"المهدوي" يشعل فتيل الحرب بين الجرائد الإلكترونية...والإتهامات تتناسل

أخبارنا المغربية - ياسر أروين

أشعل خبر نقل الزميل "حميد المهدوي" اليوم الخميس 27 من الشهر الجاري، إلى مدينة الدار البيضاء من أجل التحقيق معه، "حربا" وصفها المتتبعون بـ"الشرسة" بين مجموعة من المواقع الإلكترونية.

فبمجرد نشر الخبر من طرف إحدى المواقع الوطنية، حتى انبرى موقع "بديل أنفو" برفقة مواقع أخرى إلى كيل مجموعة من الإتهامات للمواقع التي كانت سباقة لنشر خبر نقل "المهدوي".

ووصف موقع "بديل" المواقع التي نشرت الخبر بـ"المقربة من الأجهزة"، واتهمها بـ"محاولة توريط المهدوي في تهم خطيرة دون توضيح رسمي من النيابة العامة"، في إشارة إلى تهمة "الإتصال بأحد المتهمين بإدخال السلاح إلى المغرب".

وأوضح الموقع المذكور، "رغم أنه لم يصدر أي بلاغ رسمي من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء إلا أن هذه المواقع أصرت على إصدار أحكام واختلاقات واتهامات مجانية لا تحترم قرينة البراءة يتم ترويجها على نطاق واسع بين المواطنين".

للإشارة، فقد نشرت مجموعة من الجرائد الإلكترونية خبر نقل "المهدوي" من الحسيمة إلى سجن "عكاشة"، بطلب من الوكيل العام بمدينة الدار البيضاء "محمد مطار"، من أجل التحقيق معه "في قضية اتصالات سبق له (المهدوي) وأجراها مع المسمى بوعزاتي أحد المتهمين بإدخال أسلحة نارية للمغرب".