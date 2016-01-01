صحيفة إسبانية : الملك سيعفو عن الزفزافي و رفاقه بمناسبة عيد العرش
أخبارنا المغربية - هدى الجميعي
توقعت صحيفة "ألباييس" الإسبانية ، في مقال لها يوم أمس الخميس، صدور عفو ملكي عن المعتقلين على خلفية " حراك الريف "، و ذلك بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لعيد العرش يوم الأحد القادم.
و اعتبرت الصحيفة الإسبانية ، أن الملوك اعتادوا إصدار عفوهم عن مئات السجناء في الأعياد الوطنية و الدينية، باعتباره حقا دستوريا.
و صرحت رشيدة قدوري، زوجة محمد المجاوي أحد زعماء الحراك، المعتقل إلى جانب ناصر الزفزافي، أن زوجها ينتظر إلى جانب باقي المعتقلين مصيرا مجهولا، متوقعة عفوا ملكيا على البعض و ليس الكل.
و أضافت قدوري أن زوجها لم يتقدم بطلب العفو " لأنه مقتنع بأنه لم يرتكب أي خطأ ولذلك ليس ضروريا أن يطلب العفو ".
شاشة أخبارنا
فايسبوكيون ينشرون تسريبا لخطبة الجمعة و هذا موضوعها (وثيقة)
أخبارنا المغربية - متابعة تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، نسخة من مذكرة قيل أنها موجهة من طرف وزارة الأوقاف لخطباء الجمعة بمساجد اقليم ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟