صحيفة إسبانية : الملك سيعفو عن الزفزافي و رفاقه بمناسبة عيد العرش

أخبارنا المغربية - هدى الجميعي

توقعت صحيفة "ألباييس" الإسبانية ، في مقال لها يوم أمس الخميس، صدور عفو ملكي عن المعتقلين على خلفية " حراك الريف "، و ذلك بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لعيد العرش يوم الأحد القادم.

و اعتبرت الصحيفة الإسبانية ، أن الملوك اعتادوا إصدار عفوهم عن مئات السجناء في الأعياد الوطنية و الدينية، باعتباره حقا دستوريا.

و صرحت رشيدة قدوري، زوجة محمد المجاوي أحد زعماء الحراك، المعتقل إلى جانب ناصر الزفزافي، أن زوجها ينتظر إلى جانب باقي المعتقلين مصيرا مجهولا، متوقعة عفوا ملكيا على البعض و ليس الكل.

و أضافت قدوري أن زوجها لم يتقدم بطلب العفو " لأنه مقتنع بأنه لم يرتكب أي خطأ ولذلك ليس ضروريا أن يطلب العفو ".