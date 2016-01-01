مستشارو الملك و وزير الداخلية و هذه الشخصيات في مقدمة مشيعي الأسطورة الظلمي

تم، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، تشييع جثمان أيقونة كرة القدم المغربية ، اللاعب الدولي السابق عبد المجيد الظلمي ،وذلك في موكب جنائزي مهيب تقدمه مستشارا صاحب الجلالة الملك محمد السادس السيدان ياسر الزناكي، وعبد اللطيف المانوني.



وبعد صلاتي الجمعة والجنازة ، نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء حيث ووري الثرى بحضور أفراد أسرة الفقيد، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت ،و وزير الشباب و الرياضة السيد رشيد الطالبي العلمي ،ووالي جهة الدار البيضاء- سطات ،والعديد من الوجوه الرياضية و الفنية ورجال الإعلام وجمهور غفير من محبي فريق الرجاء البيضاوي. وبهذه المناسبة الأليمة ، تليت آيات بينات من الذكر الحكيم، كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يشمله بعظيم مغفرته ورضوانه، وأن يجعل مثواه فسيح جنانه وأن يثيبه الجزاء الأوفى عما أسداه لوطنه و لكرة القدم المغربية من خدمات و تضحيات جليلة .



وتوجه الحاضرون بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبأن يقر الله جلت قدرته عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وأن يشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.



كما تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يتغمد بواسع رحمته الملكين المجاهدين جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.



وكان جلالة الملك قد بعث ببرقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبر فيها جلالته، من خلالهم لكافة أصدقاء الفقيد ومحبيه، وللأسرة الرياضية الوطنية، بصفة عامة، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا جلالته الله تعالى أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء عن عميق التأثر وبالغ الأسى لوفاة اللاعب الدولي السابق، المرحوم عبد المجيد الظلمي، الذي اختاره الله إلى جواره أمس الخميس.



وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، " لقد فقد المغرب بوفاته أحد أبرز اللاعبين في كرة القدم، المشهود له بعطائه الحافل خلال أزيد من عشرين سنة، سواء داخل نادي الرجاء الرياضي، أو في صفوف الجيل الذهبي للمنتخب الوطني، خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. فكان رحمه الله ، نموذجا للرياضي الكبير، بفنياته وتقنياته العالية، حتى لقب بالمايسترو، وبالالتزام والهدوء والروح الرياضية والتنافسية العالية" .



وأضاف جلالة الملك أن الظلمي الإنسان عرف كذلك بأخلاقه الحسنة وبتواضعه ورزانته. وهو ما جعله محط تقدير واحترام الجماهير الرياضية، داخل الميدان وخارجه، بل وكل المغاربة الذين عرفوه عن قرب أو تتبعوا مساره الكروي الحافل بالألقاب والمنجزات.



ومما جاء في البرقية أيضا " وإذ نشاطركم أحزانهم في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، مؤكدين لكم سابغ عطفنا ورعايتنا السامية، لنسأله عز وجل أن يتغمد فقيدكم العزيز بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يجزيه الجزاء الأوفى على ما أسداه لوطنه من خدمات، وما قدمه بين يدي ربه من جليل الأعمال".



ويعد الراحل الذي لقب ب "المايسترو" أحد رموز الجيل الذهبي الذي شرف الكرة المغربية في مونديال مكسيكو 1986، وحصل على جائزة اللعب النظيف التي تمنحها اليونيسكو عام 1992، أي عاما بعد اعتزاله اللعب دوليا .