عمدة طنجة يثير الجدل و يصادر أراضي شخصيات نافذة لهذا السبب

أخبارنا المغربية - متابعة

جدل كبير يسود بالأوساط السياسية والقانونية بعاصمة البوغاز، بعد اقدام جماعة طنجة التي يترأسها البشير العبدلاوي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، على سلك مسطرة الحجز على اراضي شخصيات نافذة بالمدينة عقب تماطلهم أو رفضهم أداء الرسوم الضريبية المتراكمة عليهم .

و حسب ما أوردته يومية "المساء" في عدد نهاية الاسبوع، فاجأ هذا القرار ، الذي وصف بـ "الجريء" أصحاب الأراضي المتضررين الذي انتقدوا قرار الجماعة ، الذي اعتبروه "صادما" وتقوه في وقت وجيز ، لذا طالبوا بمهلة أطول لتسديد ديونهم ، بالتفاوض على جدولة زمنية لأدائها في ظروف بعيدة التسرع والضغط .

واستغرب نشطاء حقوقيون من افتعال جدل اعتبروه غير ذي جدوى ولا يستند على اساس ، مادامت الجماعة طبقت القانون بحذافيره "الا اذا كان اصحاب الأراضي المعنية يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويستحقون معاملة مميزة عن باقي المواطنين "، وفق تعبيرهم.