هذا هو سبب الحادثة المميتة التي وقعت اليوم بين تطوان وطنجة

علم لدى السلطات المحلية بأن شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح خفيفة في حادثة سير وقعت، اليوم الجمعة، على الطريق الرابطة بين تطوان وطنجة.



وأوضح المصدر ذاته أن الحادثة وقعت على مستوى جماعة عين الحسن (16 كيلومترا عن مدينة تطوان)، إثر انقلاب شاحنة في منعرج بعد فقدان السيطرة على المركبة، مضيفا أن السائق لقي مصرعه على الفور، فيما أصيب سائق العربة التي صدمتها الشاحنة بجروح خفيفة.



وأضاف أن جثة الهالك نقلت إلى مستودع الأموات، بينما نقل الشخص المصاب إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة.



واعتبر أن السرعة كانت سببا في هذه الحادثة المميتة.