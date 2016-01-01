الرئيسية | أخبار وطنية | هذا هو سبب الحادثة المميتة التي وقعت اليوم بين تطوان وطنجة

هذا هو سبب الحادثة المميتة التي وقعت اليوم بين تطوان وطنجة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ ومع 51 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذا هو سبب الحادثة المميتة التي وقعت اليوم بين تطوان وطنجة

علم لدى السلطات المحلية بأن شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح خفيفة في حادثة سير وقعت، اليوم الجمعة، على الطريق الرابطة بين تطوان وطنجة.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادثة وقعت على مستوى جماعة عين الحسن (16 كيلومترا عن مدينة تطوان)، إثر انقلاب شاحنة في منعرج بعد فقدان السيطرة على المركبة، مضيفا أن السائق لقي مصرعه على الفور، فيما أصيب سائق العربة التي صدمتها الشاحنة بجروح خفيفة.

وأضاف أن جثة الهالك نقلت إلى مستودع الأموات، بينما نقل الشخص المصاب إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة.

واعتبر أن السرعة كانت سببا في هذه الحادثة المميتة.

مجموع المشاهدات: 1381 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات