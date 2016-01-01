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بوتفليقة يهنئ الملك محمد السادس

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 49 دقيقة مضت
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بوتفليقة يهنئ الملك محمد السادس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. 

وأعرب الرئيس الجزائري، في هذه البرقية، باسم الجزائر شعبا وحكومة، وأصالة عن نفسه، عن أخلص التهاني وأصدق المتمنيات لجلالة الملك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يسبغ على جلالته وعلى الأسرة الملكية الشريفة موفور الصحة والهناء، وأن يحقق للشعب المغربي الشقيق اطراد الرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته الرشيدة. 

ومما جاء في برقية الرئيس الجزائري "وإني إذ أشارككم أفراحكم، أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأجدد لجلالتكم حرصي التام وعزمي الراسخ على مواصلة العمل معكم من أجل تمتين أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع بلدينا والمضي بها قدما إلى أفق أرحب، بما يستجيب لتطلعات وآمال شعبينا الشقيقين في التقدم والرفاه في كنف الأمن والاستقرار". 

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