الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهنئ الملك محمد السادس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.



وأعرب الرئيس الأمريكي، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه لجلالة الملك وللشعب المغربي، مشيدا بعلاقات الصداقة التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تعود لأزيد من 240 سنة، والتي تميزت بتعاون وثيق لضمان الاستقرار الإقليمي والفرص الاقتصادية.



وأشاد الرئيس الأمريكي، بهذه المناسبة، بالريادة المتواصلة للمغرب في هذه المجالات، مؤكدا عزمه على العمل سويا لتحقيق الأهداف المشتركة بالقارة الإفريقية.



وقال الرئيس ترامب "إن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة العمل سويا مع جلالة الملك والمواطنين المغاربة من أجل مكافحة التطرف وتحقيق الازدهار والنهوض بدولة الحق والأمن".