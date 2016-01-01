موقع "لوديسك" : هذا ما سيعلنه الملك محمد السادس الليلة بخصوص معتقلي حراك الريف
أخبارنا المغربية - متابعة
كشفت تقارير اعلامية مغربية ، أن الملك محمد السادس سيعلن عفوه عن معتقلي حراك الريف في خطاب العرش المرتقب مساء السبت على الساعة التاسعة مساء.
و أوضح موقع "لوديسك" الصادر باللغة بالفرنسية نقلا عن مصادره ، أن الخطاب سيكون مناسبة للتأكيد على الطابع الخاص للمملكة في مجال الاستقرار ، مضيفا أنه سيشكل منعطافا مهما، إذ سيحمل حزمة من التدابير المؤسساتية للتسريع من الجهوية المتقدمة للمملكة، وفق ذات المصدر.
و توقعت الصحيفة ذاتها ، أن يتحدث الملك في خطابه عن الإدارة الأمنية للبلاد في ظل الاحتجاجات الأخيرة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، التي شهدتها في الأشهر الأخيرة مدينة الحسيمة.
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