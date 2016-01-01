هذا ما قرره القضاء الفرنسي في قضية المغربي الذي اقتحم الموكب الملكي بباريس
أخبارنا المغربية - متابعة
قرر القضاء الفرنسي متابعة المغربي الذي اعتقل، الأحد الماضي، أثناء محاولته اختراق الموكب الخاص بالملك محمد السادس.
المتهم، البالغ من العمر 39 سنة، سيمثل أمام المحكمة، يوم 20 دجنبر المقبل، حيث قرر القضاء الفرنسي إخضاعه للمراقبة القضائية إلى ذلك التاريخ، وفق ما أوردته يومية "أخبار اليوم".
المصادر الإعلامية الفرنسية التي كشفت هذه التفاصيل، قالت إن الشاب المغربي يواجه تهمة "العنف بواسطة سلاح".
وحسب ذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بشاب يدعى "هشام" ويبلغ من العمر 39 سنة، حيث حاول اعتراض الموكب الملكي مستعملا سيارته قرب مطار "شارل دو غول".
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