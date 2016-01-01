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الوردي يعفي مندوب وزارة الصحة بخريبكة من مهامه، و هذا هو السبب

بواسطة أخبارنا المغربية 9 دقيقة مضت
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الوردي يعفي مندوب وزارة الصحة بخريبكة من مهامه، و هذا هو السبب

 

نورالدين ثلاج من خريبكة 

أصدر وزير الصحة، الحسين الوردي، صباح اليوم الجمعة 29 شتنبر، قرارا يقضي بإعفاء المندوب الإقليمي بخريبكة من مهامه.

وقالت مصادر أخبارنا المغربية من داخل المندوبية إن قرار الإعفاء نزل كالصاعقة، مضيفا أن المندوب كان يزاول مهامه بشكل طبيعي، وعقد اجتماعا مع مدير المستسفى الإقليمي في حدود العاشرة صباحا.

وأشارت المصادر ذاتها أن الإعفاء جاء نتيجة للاختلالات التي تعرفها المندوبية وعدم قدرة المعفى على تدبير شؤون المندوبية إداريا وماليا، وهو ماكان محور تقارير رفعتها لجان سبق لها زيارة مدينة خريبكة.

وتجدر الإشارة إلى أن مندوبية الصحة بخريبكة تعرفا خصاصا في الموارد البشرية، بالإضافة إلى غيابات غير مبررة للموظفين الذين تحول بعضهم إلى أشباح.

 
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