بعد معركة "الصحون الطائرة" .. ربط الكراسي و توفير كؤوس بلاستيكية في مؤتمر حزب الاستقلال (صور)

أخبارنا المغربية - الرباط

قام منظمو المؤتمر الـ17 لحزب الاستقلال، بربط الكراسي بعضها ببعض و تغيير الكؤوس الزجاجية بأخرى بلاستيكية لتفادي تكرار سيناريو أمس الجمعة.

هذا، و تحولت القاعة المغطاة بمجمع مولاي عبد الله مساء امس ، إلى ساحة معركة بين أنصار شباط وولد الرشيد خلال وجبة العشاء التي تلت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ17 الذي انطلق أمس وسيستمر إلى يوم غد الاحد.