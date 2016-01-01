بعد معركة "الصحون الطائرة" .. ربط الكراسي و توفير كؤوس بلاستيكية في مؤتمر حزب الاستقلال (صور)
أخبارنا المغربية - الرباط
قام منظمو المؤتمر الـ17 لحزب الاستقلال، بربط الكراسي بعضها ببعض و تغيير الكؤوس الزجاجية بأخرى بلاستيكية لتفادي تكرار سيناريو أمس الجمعة.
هذا، و تحولت القاعة المغطاة بمجمع مولاي عبد الله مساء امس ، إلى ساحة معركة بين أنصار شباط وولد الرشيد خلال وجبة العشاء التي تلت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ17 الذي انطلق أمس وسيستمر إلى يوم غد الاحد.
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