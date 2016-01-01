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الملك محمد السادس يسافر إلى هذا البلد الآسيوي

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الملك محمد السادس يسافر إلى هذا البلد الآسيوي

أخبارنا المغربية 

كشفت مصادر متطابقة أن الملك محمد السادس سيسافر اليوم إلى ماليزيا، حيث من المتوقع أن يتوجه بعد نهاية رحلته بالبلد الآسيوي، إلى نيجيريا.

وسيشارك الملك خلال تواجده في نيجيريا في قمة "أبوجا" في السادس عشر من الشهر الحالي.

 

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