الملك محمد السادس يسافر إلى هذا البلد الآسيوي
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية
كشفت مصادر متطابقة أن الملك محمد السادس سيسافر اليوم إلى ماليزيا، حيث من المتوقع أن يتوجه بعد نهاية رحلته بالبلد الآسيوي، إلى نيجيريا.
وسيشارك الملك خلال تواجده في نيجيريا في قمة "أبوجا" في السادس عشر من الشهر الحالي.
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