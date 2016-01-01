عاجل...الملك محمد السادس يحيل قائد الدرك الملكي حسني بنسليمان على التقاعد

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استقبل الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بالقصر الملكي بالرباط الجنرال دوكور دارمي بوشعيب عروب والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان وكذا الجنرال دوديفزيون محمد هرمو.

و اضاف بلاغ للديوان الملكي أنه وبهذه المناسبة شكر الملك الجنرالين بوشعيب عروب وحسني بنسليمان على الخدمات التي أسدياها للأمة.

ويضيفً البلاغ ان المٓلك قد عين الجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق في منصب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية خلفا للجنرال بوشعيب عروب المفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

وخلال استقبال اليوم عين الملك في منصب قائد الدرك الملكي الجنرال دوديفزيون محمد هرمو القائد الحالي لسرية فيالق الشرف.

ويضيف البلاغ أن الجنرالان عروب وبنسليمان أمضياالمسار المهني لكل منهما تحت قيادة المغفور له الملك الحسن الثاني و الملك محمد السادس بحس عال من التفاني والولاء خدمة للمصالح العليا للأمة مع نكران تام للذات في تأديتهما لمهامهما.

وفي ختام هذا الاستقبال وشح الملك الجنرالين بوشعيب عروب وحسني بنسليمان بالحمالة الكبرى لوسام العرش.