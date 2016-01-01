" سنطرال دانون" تعتذر رسميا ل"محماد مول الحانوت" بعد الفيديو المثير
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
أصدرت شركة "سنطرال دانون" بلاغا تعتذر فيه عن الإساءة "غير المقصودة " التي تضمنها فيديو "غير رسمي وداخلي" تم تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والذي أثار ضجة قوية لدرجة أن أصحاب الدكاكين اتهموا الشركة بالعنصرية ودعوا إلى مقاطعة منتجاتها.
وقالت الشركة في بلاغها أنها تعتز بأسرة البقالة وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية للشركة.وفيما يلي النص الكامل للاعتذار:
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