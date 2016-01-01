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الديستي تتدخل لاعتقال واحد من أكبر مروجي القرقوبي وتضبط كمية ضخمة من الحبوب المهلوسة

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
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الديستي تتدخل لاعتقال واحد من أكبر مروجي القرقوبي وتضبط كمية ضخمة من الحبوب المهلوسة

 

تمكنت عناصر الأمن بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أحفير، منتصف نهار اليوم الاثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عملية التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن داخل السيارة التي كان يقودها المشتبه فيه، أسفرت عن حجز 31 ألف و 319 قرص من مخدر الإكستازي، كانت مخبأة بشكل محكم ودقيق أسفل المقعد الخلفي وتحت طاولة القيادة الأمامية للسيارة.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر ووجهة المخدرات المحجوزة، وكذا الكشف عن جميع الأشخاص المتورطين في هذه القضية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات بمختلف أصنافها وأنواعها.

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