زيارة ملكية مرتقبة لـ"بوقنادل" وسلاليون يستعدون للإحتجاج على "الضحى" وطلب تدخل ملكي

أخبارنا : الرباط



من المرتقب أن يقوم العاهل المغربي الملك محمد السادس، بزيارة إلى مدينة بوقنادل يوم غد الثلاثاء 5 نونبر الجاري.



وسيقوم الملك المغربي، بتدشين مجموعة من المشاريع بما في ذلك مستشفى بالمدينة المذكورة، حسب تصريحات مسؤولين بالمدينة للموقع.



وفي سياق متصل، علمت "أخبارنا" أن مجموعة من سلاليي "اولاد سبيطة" يستعدون للإحتجاج على شركة "الضحى"، وسيناشدون الملك بالتدخل الشخصي في ملفهم ضد الضحى.



ويتهم السلاليون، شركة "الضحى" بالنصب عليهم والإستيلاء على أراضيهم باسم الملك، حيث أكدوا في تصريحاتهم للموقع أن مالك الشركة المذكورة رفقة مجموعة من نواب الجماعة السلالية، أوهموهم بأن الأرض سيقام بها مشروع ملكي، قبل أن يفاجئوا بأن المشروع هو في ملكية الشركة.