بن حمزة : منع ترشح القباج اعتداء على الدستور وتكريس للتطرف

نورالدين ثلاج- أخبارنا المغربية

اعتبر عادل بن حمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال منع ترشيح القباج وكيلا للائحة حزب العدالة والتنمية بكليز بمثابة اعتداء على القانون والدستور وكريس لأخطاء مجانية لا تعطي سوى مفعولا عكسيا...

وقال القيادي الاستقلالي إن العملية الديمقراطية استوعبت منذ زمان تيارات و أفرادا كانت لهم أفكار مناهضة للديمقراطية، وإن عملية الانتقال السياسي لم توجد إلا لتيسير تحول الجماعات بما فيها الدولة و الأفراد إلى التشبع بالممارسة الديمقراطية واحترام دولة القانون والمؤسسات.

كما أكد بن حمزة على أن دمج التيارات السلفية في العملية السياسية أمر في غاية الأهمية و أي تدابير إدارية تخالف ذلك أو تضع في طريقه عراقيل متنوعة، ستؤدي لا محالة إلى تعزيز الخطاب التكفيري والمتطرف بما يشكل أرضية خصبة لما تحمله الرياح من المشرق من بذور "داعش".