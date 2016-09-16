الرئيسية | سياسة | شباط للعنصر: كان عليك تطبيق الديمقراطية الداخلية لمنع حداد من الإنسحاب

شباط للعنصر: كان عليك تطبيق الديمقراطية الداخلية لمنع حداد من الإنسحاب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
شباط للعنصر: كان عليك تطبيق الديمقراطية الداخلية لمنع حداد من الإنسحاب

 

مراسلة : إبراهيم أشيبان

أطلق حميد شباط تصريحا مثيرا ردا على ما قاله محند العنصر عقب الانسحاب المفاجئ للوزير لحسن حداد من الحركة الشعبية وانضمامه لحزب الاستقلال.

شباط قال في تصريح خص به الزميلة كيفاش أن العنصر أخطأ في التفريط في حداد مرجعا ذلك إلى غياب الممارسة الديموقراطية الداخلية في حزب السنبلة.

و في ذات السياق، عبر شباط عن ترحيبه بالوزير لحسن حداد الذي انسحب من حزب العنصر لأسباب وجدها شباط مقنعة، و بأنه لا يوجد أي إشكال حكومي في التحاقه بحزبه، مشبها ذلك بوضعية الوفا الذي بقي استقلاليا  في حكومة بنكيران رغم انسحاب حزب الميزان منها و من الأغلبية الحكومية، و عقب بذلك على العنصر بأنه لماذا تحدث عن الجانب الأخلاقي فيما يتعلق بضرورة إستقالة حداد من الحكومة و لم يتحدث عنه فيما يتعلق ببقاء الوفا في الحكومة.

و أفاد مصدر مقرب من لحسن حداد أن بداية حرب ميدانية و حرب تصريحات ستندلع في الأيام القليلة المقبلة بين حزب الميزان و حزب السنبلة بسبب انسحابه من هذا الأخير و الترشح بإقليم خريبكة باسم حزب علال الفاسي، و لم يستبعد مصدرنا أن يأتي رد العنصر على شباط في الساعات القليلة لتنتقل المعركة من مجرد انسحاب وزير من حزب إلى معركة بين حزبين و لتحيا بذلك الخلافات التاريخية الكبيرة بين الحزبين، خصوصا و أن العنصر فاز على شباط في رئاسة جهة فاس السنة الماضية و أن استقطاب حداد يدخل في إطار تبادل الضربات حسب المصدر.

مجموع المشاهدات: 582 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | مبارك فاتح
taoufiqidrissi55@gmail.com
الديمقراطية بعيدة كل البعد عليكما وعلي المشهد السياسي برمته يجب ان تتكلم علي الوزيعة وعلي الانتهازية التي تلهت وراء ها كل الاحزاب الله يمسخكم ياحتالة المجتمع
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2016/09/16 - 05:45
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات