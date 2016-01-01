برلماني بلجيكي يعتذر لزميلة مغربية طالبها بـ"العودة إلى المغرب"‏

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

اعتذر نائب بلجيكي فلمنكي ليبرالي علنا اليوم الجمعة 16 شتنبر 2016، عن تفوهه بـ "كلمات جارحة ومهينة"، لزميلة اشتراكية "مريم كتير" ذات الأصول المغربية “عودي إلى المغرب” خلال جلسة لمجلس النواب أمس الخميس. معبرا عن أسفه لقوله تلك الكلمات الجارحة والمهينة.

وقال النائب عن الحزب الليبرالي الفلمنكي اوبن في ال دي (اغلبي) لوك فان بيزن (56 عاما) في تصريحات صحافية “أريد أن أقول بوضوح انا آسف لتفوهي بهذه الكلمات الجارحة والمهينة “عودي الى المغرب” ولأنني جرحت السيدة كتير والجالية المغربية”.

وأضاف حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية”أريد أن أقول بوضوح إن هذه الكلمات هي جزء من معجمي اللغوي. لست عنصريا ولم أكن أبدا عنصريا ولن أكون عنصريا أبدا. لا مكان للعنصرية في هذا المجلس ولا في أي مكان آخر”.

وردت النائبة المعنية مريام كتير “انا سعيدة بحصول نقاش وبقبول لوك الدعوة الى نقاش بناء. انا سعيدة بالاعتراف بالمشكلة، وهذا مؤشر على انه لا مكان للعنصرية في هذا البيت وغيره. أنا سعيدة بهذا الحوار بيننا وبأنه بات بإمكاننا أن نوجه رسالة مشتركة ضد العنصرية”.

وكان النائب الفلمنكي عن بروكسل قد أثار جدلا كبيرا الخميس. وعنونت صحيفة لوسوار الجمعة “الجملة التي الهبت المجلس” مشيرة إلى نقاش حاد أثناء بحث مصير نحو ألفي موظف سرحوا من معمل كاتربيلر في شارلوروا، حيث اندلع الجدل بعد أن وجهت النائبة الاشتراكية الفلمنكية مريام كيتير (36 عاما) النقابية السابقة والعاملة في مصنع “فورد دو جنك” المغلق منذ 2014 سؤالا إلى رئيس الوزراء الليبرالي الفرنكفوني شارل ميشال حول سياسته إزاء موظفي المصنع المسرحين.