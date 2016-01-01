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أول تعليق لبنكيران على بلاغ القصر الملكي المنتقد لبنعبد الله

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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أول تعليق لبنكيران على بلاغ القصر الملكي المنتقد لبنعبد الله

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

نقلت تقارير إعلامية صادرة قبل قليل أول تعليق أطلقه رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران عقب الضجة التي أثارها بلاغ القصر الملكي الذي تضمن انتقادات شديدة اللهجة لحليفه في الحكومة نبيل بنعبد الله.

ووفقا لذات المصدر، فقد اعتبر بنكيران أن تواصل السياسيين مع مستشاري الملك لا يجب أن يتم إلا بإذن من جلالته.

هذا وأكد بنكيران على أن التحالف القائم بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية سيظل مستمرا سواء في الحكومة أو المعارضة.

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