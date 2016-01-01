بنكيران: ملي وصلت الحكومة لقيتها بحال "الدار المخربة" و أتساءل كيف استطعنا اجتياز تلك المرحلة

أخبارنا المغربية : الدار البيضاء

في لقاء تواصلي مع طلبة أحد المعاهد بالدار البيضاء، اليوم السبت، وصف عبد الاله بنكيران، الحكومة في السنوات الأولى من دخوله لها بـ"المنزل المخرب"، مضيفا أن المرحلة التي مرت منها رئاسته للحكومة كانت "مرحلة صعبة جدا، حين أتذكرها أتساءل كيف استطعت اجتيازها".

و تابع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قائلا "الذين يهاجمون هذه الحكومة خصوصا في الفترة الأخيرة، كيف سيتعاملون مع رفع الدعم عن المحروقات، حيث وجدنا أن الدولة تنفق 57 مليار درهم، وبعد الإصلاح ربحنا لصالح الدولة 100 مليار درهم، و كيف سيتعاملون مع ملف التقاعد و إيقاف الإضرابات العشوائية في المدارس والمستشفيات والمحاكم والجماعات المحلية، و كيف سيدبرون أيضا ملف إنقاذ مكتب الماء والكهرباء، فأصبح المغاربة يجدون هذه الخدمات دون انقطاع، هل سينكرون هذه الأشياء".

و أكد بنكيران أنه لن يتراجع إن اختاره الشعب مرة أخرى، حيث قال "سأبقى بنفس المنطق، وإن أراد الناس مني الاستمرار في نفس الإتجاه فأنا لن أتراجع".