في ظل تأزم العلاقات بين البلدين : الملك محمد السادس يوجه دعوة للرئيس الموريتاني لحضور قمة المناخ العالمية

أخبارنا المغربية : الرباط

تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، يوم أمس الجمعة، دعوة من الملك محمد السادس لحضور المؤتمر العالمي حول المناخ (كوب 22)، المنتظر انعقاده بمدينة مراكش من 7 الى غاية 18 نوفمبر القادم.

وسلم القائم بالاعمال فى السفارة المغربية فى نواكشوط بنموساتي ، الوزيرة المنتدبة لدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية والموريتانيين بالخارج خديجة مبارك فال بمكتبها رسالة الدعوة.

وتشهد العلاقات الموريتانية المغربية فتورا كبيرا بسبب الخلاف القائم حول السفير المغربي في نواكشوط و قضية “الكركارات” المشتعلة على الحدود بين البلدين.