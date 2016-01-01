فايسبوكيون يتساءلون : لماذا منعتم القباج وسمحتم بترشيح أباطرة المخدرات واللصوص؟

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انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاغ (#كلناـ حماد ـ القباج)، أعلن من خلاله رواد الفايسبوك تضامنهم مع القباج، و ذلك مباشرة بعد رفض ترشح هذا الأخير من طرف والي جهة مراكش آسفي.

و استغرب الفايسبوكيون من تعرض القباج لإسقاط أهليته الانتخابية دون حكم قضائي، في المقابل تم قبول من وصفوهم باللصوص ومروجي الخمور والمخدرات، ومن سبقت إدانتهم من أجل ذلك بالترشح.

و اعتبر الفايسبوكيون أن سبب منع القباج يرجع لكونه ترشح بحزب "العدالة والتنمية"، ولو كان قد ترشح بحزب آخر لما تعرض للمنع، كما أبدوا استغرابهم من الحجة التي قدمت له، وهي أنه يشكل خطرا على الوطن، في الوقت الذي لا يزال حرا طليقا.