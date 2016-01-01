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هذه حقيقة "اهانة" بنكيران لمدينة الحسيمة

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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هذه حقيقة "اهانة" بنكيران لمدينة الحسيمة

اخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

خلف تصريح رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ، اليوم السبت، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن روجت بعض المواقع الالكترونية و النشطاء على الفايسبوك ، ان بنكيران اعترف بجهله لمكان تواجد مدينة الحسيمة.

بنكيران الذي كان يتحدث صباح اليوم بالدار البيضاء، عن انتخابات 2015، أوضح ان حزب العدالة و التنمية فاز في جميع المدن الكبيرة باستثناء مدينة وجدة و الحسيمة التي كانت من نصيب الأصالة والمعاصرة.

و اضاف بالقول "ما عرفتو كاع فين كاين" في إشارة لحزب "البام"، غير ان المصادر المذكورة اولت تصريحاته بطريقة مجانبة للحقيقة حيث قالت انه يقصد مدينة الحسيمة، مما خلق موجة غضب كبيرة من رئيس الحكومة رغم ان الخبر غير صحيح.

 

 

 

 

 

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