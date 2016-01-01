بعد القباج، السلطات المختصة ترفض تسلم ملف مرشح البيجيدي في الحسيمة نجيب الوزاني لهذا السبب

أخبارنا المغربية

أشارت مصادر متطابقة أن السلطات المختصة رفضت تسلم ملف ترشح نجيب الوزاني وكيل لائحة العدالة و التنمية برسم انتخابات 7 أكتوبر.

و يرجع سبب رفض العمالة تسلم ملف المرشح، لكون أحد الوثائق لا تتوفر على "تنبر 2 دراهم"، حيث من المنتظر، أن يعاد إيداع الملف المذكور يوم غد الأحد.

ويعدّ ترشيح نجيب الوزاني، الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، باسم حزب العدالة والتنمية، حدثًا نادرًا في المغرب، إذ لم يتم سابقًا أن تقدم زعيم حزب باسم حزب آخر، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية وحزب العهد الديمقراطي لم يسبق لهما أن أقاما تحالفًا استراتيجيا بينهما، كما لا يحسب حزب العهد على صف "الأحزاب الإسلامية" في المغرب.