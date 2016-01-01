بالصور ...مسيرة الدار البيضاء "المجهولة" ترفع شعار "بن كيران ارحل" وتوافد حشود المحتجين من مختلف المدن المغربية

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أنه في هذه الأثناء انطلقت المسيرة الوطنية في اتجاه شارع النصر بدرب عمر ، وتعرف مشاركة أعداد من المواطنين والجمعيات القادمة من مختلف المدن المغربية ، كما تعرف التحاق أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بالدار البيضاء والحافلات .



ووفق مصادر بمكان المسيرة ، فالمحتجون يرفعون لافتات تندد بسياسة الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية ، ورفعت شعارات "ارحل" ضد بن كيران ، وشعارات أخرى تنتقذ وتستنكر ما أسموه الاجهاز على القدرة الشرائية للمواطن البسيط .



جدير بالذكر أن المسيرة تعرف تواجد الأجهزة الأمنية بكثافة وهي تراقب من بعيد ،فيما لا تزال حافلات نقل المسافرين تتوافد على الدار البيضاء ممتلئة بالمواطنين القادمين من مختلف المدن المغربية .



هذا وكانت جهات مجهولة دعت الى هذه المسيرة الوطنية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، واختارت لها شعار " كلنا ضد أخونة الدولة ،المجتمع المدني ضد العدالة والتنمية وضد بن كيران ".



وكان بن كيران قد وجه رسالة الى أنصاره الى تجاهل هذه المسيرة .

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