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الرميد يخرج عن صمته و يعترف بوجود "الغرائب و العجائب" في الانتخابات المقبلة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الرميد يخرج عن صمته و يعترف بوجود "الغرائب و العجائب" في الانتخابات المقبلة

أخبارنا المغربية 

خرج وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد عن صمته، ليعبر عن رفضه على  الطريقة التي يتم التحضير فيها للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 7 من أكتوبر المقبل.

و كتب الرميد في تدوينة على الفايسبوك، عنونها بـ"إعلان هام"  : خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل مايتعلق بالشان الانتخابي... حالياعلى بعد ثلاثة اسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب...!!!

و تابع الرميد قائلا : "وزير العدل والحريات لايستشار ولايقرر في شأن ذلك مما يعني أن اي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لايمكن أن يكون مسؤولا عنها."

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1 | هوبا
صراحة خليو البام والاحرار والاتحاد الدستوري يترشحو بوحدهوم ويديرو حكومة ديالهم ......إيه على شمتة ديال الربيع العربي و20 فبراير لي مساندها إلا القليل ...ها اابام جايا بتراكتور 4x4 تحرث وتدك
مقبول مرفوض
5
تقرير كغير لائق 2016/09/18 - 01:48
2 | مغربي
العدل
يقول للناس اشنو واقع بالضبط دابا باش يعرفو اشنو واقع لان الامر يهمهم ماشي حتى دوز الانتخابات عاد يجي يقول ليهم راني قلتها ليكم باش يصفي الذمة ديالو قدام الله و العباد
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/09/18 - 01:50
3 | مواطن
كيفاش
خمس سنوات وانت وزير واكل شرب عايش فالنعيم دبا عاد بانت ليك هدا الامور انت مسؤول كلكم مسؤولين حتا واحد مايج يدوخ علينا تحمل مسؤولية ديالك وخليونا من لكدوب حتي سلات خمس سنين عاد تتبك ديك الساعة قدم الاستقالة ديالك ولا الحفلةكانة زوينة
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1
تقرير كغير لائق 2016/09/18 - 01:51
4 | مواطن مغربي
حل الأحزاب الدينية
بعد هذه المظاهرة الرائعة و المعبرة عن تطلعات الشعب المغربي للديمقراطية و رفضه لتحكم الاسلاماويين في المجتمع المغربي و أخونه الدولة و الاتجار في الدين فيجب حل الأحزاب الدينية في المغرب تماما.
لا أحد يحق له احتكار الدين الإسلامي الحنيف، أكان جماعة أم حزبا أم جمعية.
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-3
تقرير كغير لائق 2016/09/18 - 02:01
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

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