الرميد يخرج عن صمته و يعترف بوجود "الغرائب و العجائب" في الانتخابات المقبلة

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خرج وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد عن صمته، ليعبر عن رفضه على الطريقة التي يتم التحضير فيها للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 7 من أكتوبر المقبل.

و كتب الرميد في تدوينة على الفايسبوك، عنونها بـ"إعلان هام" : خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل مايتعلق بالشان الانتخابي... حالياعلى بعد ثلاثة اسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب...!!!

و تابع الرميد قائلا : "وزير العدل والحريات لايستشار ولايقرر في شأن ذلك مما يعني أن اي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لايمكن أن يكون مسؤولا عنها."