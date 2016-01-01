هذا هو موقف حزب الأصالة و المعاصرة من مسيرة الدارالبيضاء ضد بنكيران
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أعلن الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة خالد أدنون، في تصريح لوسائل الإعلام أنه بالنسبة لمسيرة الدار البيضاء لنهار اليوم، فحزب الأصالة والمعاصرة لم يتلق أية دعوة بالمشاركة من أية جهة كيفما كانت كما أنه لم يوجه الدعوة لأي كان بالمشاركة من عدمها.
وأضاف الناطق الرسمي أن حزب الأصالة والمعاصرة يجدد بالمناسبة التأكيد على أنه مع من يدافع على حرية الرأي والتعبير متى احترمت الضوابط والقوانين الجاري بها العمل.
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