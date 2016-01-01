بعد مسيرة البيضاء...قيادي بالحزب الليبرالي يدعو للتصويت لـ"البيجيدي" ضدا في التحكم
نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية:
وصف إسحاق شارية القيادي في الحزب الليبرالي المغربي مسيرة الدارالبيضاء التىي نظمت اليوم الاحد احتجاجا على "اخونة الدولة" بالعبث السياسي والمسيرة المفبركة ضد حزب سياسي وفكر مجتمعي.
وفي تدوينة له عبر صفحته بالفايسبوك، اتهم حزب "التحكم" بالعمل على أخذ المغرب الى المجهول، من خلال تسخير موارد الدولة ومؤسساتها لخدمة مصلحته دون اخرين،.
واضاف شارية بالقول " ردا على تبرهيش وطفولية المبادرات التي تقودها عناصر تريد العودة بالمغرب إلى الوراء، ردا على التحكم الذي يزداد تغولا، ردا على انتحار الدموقراطية المغربية، ردا على إرادة مكشوفة للالتفاف على إرادة الناخبين في انتخابات 7اكتوبر، داعيا المتعاطفين مع حزبه وكل من يتقاسم معه الفكر الليبرالي، أن ينطلقوا بكثافة يوم الاقتراع للتصويت ضد التحكم والفساد ومنح أصواتهم للأحزاب الديموقراطية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، وسأكون إن شاء الله في طليعة الناخبين".
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