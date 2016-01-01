الرئيسية | سياسة | هل تكون هذه المكالمة هي سبب توتر العلاقة المغربية الموريتانية ؟

هل تكون هذه المكالمة هي سبب توتر العلاقة المغربية الموريتانية ؟

بواسطة أخبارنا المغربية 9 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هل تكون هذه المكالمة هي سبب توتر العلاقة المغربية الموريتانية ؟

أخبارنا المغربية 

كشفت مصادر إعلامية موريتانية عن السبب الرئيسي لتوتر العلاقة بين المغرب و جارته الجنوبية، و يتعلق الأمر بمكالمة سابقة بين الرباط و نواكشوط.

و في التفاصيل تقول يومية المساء استنادا إلى موقع موريتاني، فقد عرض الملك خلال المكالمة الهاتفية، زيارة موريتانيا ضمن جولة قادته إلى دول إفريقية أخرى، إلا أن الرئيس الموريتاني رفض زيارة تكون فيها موريتانيا مجرد محطة من محطات الجولة الملكية، ورأى في ذلك تقزيما لدور موريتانيا المهم في المنطقة.

و قال الرئيس الموريتاني خلال المكالمة : “إذا كانت لديكم رغبة في زيارة موريتانيا يمكنكم فعل ذلك، وإذا كانت لديكم انشغالات يمكننا زيارة الرباط، لكن ليس من الوارد أن نقبل زيارة نحن فيها مجرد بوابة للعبور أو نقطة نهاية، ويمكن للعلاقات الثنائية أن تسير دون تبادل للزيارات”.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات