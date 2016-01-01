هل تكون هذه المكالمة هي سبب توتر العلاقة المغربية الموريتانية ؟
أخبارنا المغربية
كشفت مصادر إعلامية موريتانية عن السبب الرئيسي لتوتر العلاقة بين المغرب و جارته الجنوبية، و يتعلق الأمر بمكالمة سابقة بين الرباط و نواكشوط.
و في التفاصيل تقول يومية المساء استنادا إلى موقع موريتاني، فقد عرض الملك خلال المكالمة الهاتفية، زيارة موريتانيا ضمن جولة قادته إلى دول إفريقية أخرى، إلا أن الرئيس الموريتاني رفض زيارة تكون فيها موريتانيا مجرد محطة من محطات الجولة الملكية، ورأى في ذلك تقزيما لدور موريتانيا المهم في المنطقة.
و قال الرئيس الموريتاني خلال المكالمة : “إذا كانت لديكم رغبة في زيارة موريتانيا يمكنكم فعل ذلك، وإذا كانت لديكم انشغالات يمكننا زيارة الرباط، لكن ليس من الوارد أن نقبل زيارة نحن فيها مجرد بوابة للعبور أو نقطة نهاية، ويمكن للعلاقات الثنائية أن تسير دون تبادل للزيارات”.
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