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عاجل .. هذا رد بن كيران على مسيرة الدار البيضاء وهذه رسالته لأنصار حزبه

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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عاجل .. هذا رد بن كيران على مسيرة الدار البيضاء وهذه رسالته لأنصار حزبه

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

في رده على مسيرة الدار البيضاء التي عرفت جدلا كبيرا ، نشر موقع البيجيدي رسالة لابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حذر فيها أعضاء الحزب ومناضليه من الخوف أو تضخيم الأحداث، مؤكدا أن على أعضاء الحزب أن يشعروا ويؤمنوا أنهم "عنصر استقرار وأمن واعتدال وإصلاح في هذا البلد، ولهذا، فأنا أحذركم من الخوف، حتى وإن كانت هناك جهات تتكالب عليكم وكأنكم لستم مغاربة".

وذكر ابن كيران،حسب موقع البيجيدي ، في كلمته أمام عدد من مناضلي الحزب في لقاء تكويني ببوزنيقة، اليوم الأحد، أنه يجب الاحتياط من الاستفزازات وعدم الرد عليها، مضيفا "عليكم أن تكونوا في المستوى، كما عليكم أن تصبروا وتصمدوا، وان تستمروا في الطريق .

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