القباج يرد على شعار "القباج ارحل" بمسيرة الدار البيضاء قائلا وهو يسخر :" ياودي الله يهديكم راه يومين هادي باش رحلت "

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

نشر الشيخ السلفي حماد القباج الذي رفضت الداخلية ملف ترشحه باسم البيجيدي بمراكش ، تدوينة على حسابه الفيسبوكي يسخر من الذين رفعوا شعار " القباج ارحل" وقال :" مما أضحكنا في جلسة الشاي ونحن نتذاكر أخبار مسيرة البيضاء العجيبة ! أن بعضهم رفع فيها شعار: القباج ارحل !"

ورد الشيخ السلفي ساخرا :"وأنا لم أسكن بعد حتى أرحل !! وأقول لواضعي الشعار:

(يا ودي الله يهديكم .. راه يومين هادي باش رحلت ..)!!!"