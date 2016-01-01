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القباج يرد على شعار "القباج ارحل" بمسيرة الدار البيضاء قائلا وهو يسخر :" ياودي الله يهديكم راه يومين هادي باش رحلت "

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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القباج يرد على شعار "القباج ارحل" بمسيرة الدار البيضاء قائلا وهو يسخر :" ياودي الله يهديكم راه يومين هادي باش رحلت "

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

نشر الشيخ السلفي حماد القباج الذي رفضت الداخلية ملف ترشحه باسم البيجيدي بمراكش ،  تدوينة على حسابه الفيسبوكي يسخر من الذين رفعوا شعار " القباج ارحل" وقال :"  مما أضحكنا في جلسة الشاي ونحن نتذاكر أخبار مسيرة البيضاء العجيبة ! أن بعضهم رفع فيها شعار: القباج ارحل !"

ورد الشيخ السلفي ساخرا :"وأنا لم أسكن بعد حتى أرحل !! وأقول لواضعي الشعار:
(يا ودي الله يهديكم .. راه يومين هادي باش رحلت ..)!!!"

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