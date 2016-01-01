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ترشح بوخبزة بلائحة مستقلة يربك قيادات البيجيدي بتطوان

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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ترشح بوخبزة بلائحة مستقلة يربك قيادات البيجيدي بتطوان

أخبارنا المغربية 

خلق إعلان الأمين بوخبزة، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، ترشّحه بلائحة مستقلة لانتخابات 7 أكتوبر مفاجأة من العيار الثقيل.

و قالت يومية الصباح، في عددها الصادر غدا، أن بوخبزة، الذي سبق أن جرى تجميد عضويته في "البيجيدي" بسبب تهجمه على زميله في الحزب، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وعدد من المستشارين المساندين للأخير، يصر على دخول الانتخابات بلائحة مستقلة ليضمن استمرار تواجده بالمشهد السياسي بمدينة تطوان على أمل العودة مجددا إلى تنظيمه من نافذة البرلمان.

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