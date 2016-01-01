شباط يختار خطيب جمعة على رأس لائحة الميزان بطنجة

أخبارنا المغربية ـ طنجة

اختار حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الشيخ السلفي هشام التمسماني، وكيلا رسميا للائحة حزب الميزان في الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة طنجة أصيلة.

وأوضحت مصادر محلية ، أن اختيار المكتب التنفيذي لحزب الميزان للشيخ السلفي جاء بعد فشل المفاوضات مع الشيخ محمد الفيزازي خطيب مسجد طارق ابن زياد بطنجة للترشح باسم الحزب.

وكان الأمين العام لحزب الإستقلال، قد حل أول أمس الجمعة بطنجة، رفقة كل من القياديين لحسن فلاح ومحمد سعود، والمعتقل السلفي السابق عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) وصيف شباط في لائحة حزب الاستقلال بدائرة فاس الشمالية، بغرض الحسم في اللائحة التي ستمثل حزب "الميزان" في الإنتخابات القادمة.

و يرتقب أن يتم ايداع طلب ترشيح لائحة الميزان بمقر ولاية طنجة تطوان الحسيمة بعد تقديم وكيل اللائحة هشام التمساني وكيل اللائحة لطلب اعفائه من مزاولة الخطابة بأحد مساجد المدينة .

و يعد التمسماني من الوجوه السلفية المعروفة حيث شغل منصب رئيس المركز الإسلامي بطليطلة بإسبانيا، قبل اعتقاله من طرف السلطات الاسبانية في 2003 ، و تسليمه إلى المغرب في 2004، من أجل تهم مرتبطة بكوين عصابة إجرامية والمشاركة في ارتكاب اعتداءات الغرض منها إحداث التخريب في منطقة أو أكثر والمشاركة في القتل العمد والمشاركة في الاعتداء العمد المؤدي إلى عاهة مستديمة، قبل أن صدور حكم براءته في وقت لاحق.