شباط يختار خطيب جمعة على رأس لائحة الميزان بطنجة
أخبارنا المغربية ـ طنجة
اختار حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الشيخ السلفي هشام التمسماني، وكيلا رسميا للائحة حزب الميزان في الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة طنجة أصيلة.
وأوضحت مصادر محلية ، أن اختيار المكتب التنفيذي لحزب الميزان للشيخ السلفي جاء بعد فشل المفاوضات مع الشيخ محمد الفيزازي خطيب مسجد طارق ابن زياد بطنجة للترشح باسم الحزب.
وكان الأمين العام لحزب الإستقلال، قد حل أول أمس الجمعة بطنجة، رفقة كل من القياديين لحسن فلاح ومحمد سعود، والمعتقل السلفي السابق عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) وصيف شباط في لائحة حزب الاستقلال بدائرة فاس الشمالية، بغرض الحسم في اللائحة التي ستمثل حزب "الميزان" في الإنتخابات القادمة.
و يرتقب أن يتم ايداع طلب ترشيح لائحة الميزان بمقر ولاية طنجة تطوان الحسيمة بعد تقديم وكيل اللائحة هشام التمساني وكيل اللائحة لطلب اعفائه من مزاولة الخطابة بأحد مساجد المدينة .
و يعد التمسماني من الوجوه السلفية المعروفة حيث شغل منصب رئيس المركز الإسلامي بطليطلة بإسبانيا، قبل اعتقاله من طرف السلطات الاسبانية في 2003 ، و تسليمه إلى المغرب في 2004، من أجل تهم مرتبطة بكوين عصابة إجرامية والمشاركة في ارتكاب اعتداءات الغرض منها إحداث التخريب في منطقة أو أكثر والمشاركة في القتل العمد والمشاركة في الاعتداء العمد المؤدي إلى عاهة مستديمة، قبل أن صدور حكم براءته في وقت لاحق.
شاشة أخبارنا
بالفيديو: ساكنة قرية فرنسية يصدمون صحفيا و يعلنون محمد السادس ملكا لهم
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح يحرص الملك محمد السادس خلال إقامته بالقصر الذي يمتلكه بقرية بيتز الواقعة شمال فرنسا، على التواصل مع الساكنة ، كما يقوم ... تفاصيل أكثر
- عاجل...نقطة الأداء بالطريق السيار تمنع أزيد من 20 حافلة متوجهة لمسيرة الدار البيضاء والسبب..
- "مولاة الحولي" .. سيدة تفضح كيف تم استقدامها إلى مسيرة الدار البيضاء "المجهولة"
- قبل إعدامه بثوان.. رجل يخطف سلاح “الدواعش” ويطلق النار عليهم (فيديو)
- جينا نديرو وقفة احتجاحية مع دك البنت ليغتصابها سعودي لقيناهم تيسبو ف بنكيران
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟