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هكذا علق بنعبد الله على مسيرة الدار البيضاء "ضد بنكيران"

بواسطة أخبارنا المغربية 55 دقيقة مضت
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هكذا علق بنعبد الله على مسيرة الدار البيضاء "ضد بنكيران" هكذا علق بنعبد الله على مسيرة الدار البيضاء "ضد بنكيران"

أخبارنا المغربية - الرباط 

ردا على المسيرة التي نظمت صباح الأحد بالدار البيضاء، و شهدت رفع شعارات ضد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ، علق نبيل بنعبد الله،  الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" ، بالقول  "ماذا عساني أن أقول،  يعجز الإنسان عن التعليق على مثل هاته الأفعال" .

و أضاف بنعبد الله في تصريح لموقع العدالة التنمية حول الشعارات التي رفعت في مسيرة اليوم ، " لا أفهمها أبدا ولا أعتقد أن بلادنا في حاجة إلى إحداث شرخ في المجتمع بهاته الطريقة خاصة إذا كان بطريقة مصطنعة ".

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