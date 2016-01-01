هكذا علق بنعبد الله على مسيرة الدار البيضاء "ضد بنكيران"

أخبارنا المغربية - الرباط

ردا على المسيرة التي نظمت صباح الأحد بالدار البيضاء، و شهدت رفع شعارات ضد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ، علق نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" ، بالقول "ماذا عساني أن أقول، يعجز الإنسان عن التعليق على مثل هاته الأفعال" .

و أضاف بنعبد الله في تصريح لموقع العدالة التنمية حول الشعارات التي رفعت في مسيرة اليوم ، " لا أفهمها أبدا ولا أعتقد أن بلادنا في حاجة إلى إحداث شرخ في المجتمع بهاته الطريقة خاصة إذا كان بطريقة مصطنعة ".