مسيرة " لا لأخونة الدولة " : من المستفيد منها و من المتضرر ؟

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

عاشت مدينة الدار البيضاء صبيحة يوم امس الأحد على وقع مشاهد باهتة و صور قاتمة طبعت مسيرة " لا لأخونة الدولة " ، و التي أساءت بشكل كبير لصورة المغرب خارجيا ، و خلقت نوعا من الريب و التوجس لدى المواطن المغربي المتتبع للشأن السياسي ،لاسيما أن الانتخابات البرلمانية اضحت وشيكة جدا .

من دعا لهذه المسيرة ؟ سؤال ربما يختزل في كنهه أجوبة شافية لتفسير هذا الخروج غير محسوب النتائج و العواقب ، تراشقت المواقف بين مؤيد للمسيرة على اعتبار الحصيلة الباهتة التي افرزتها مرحلة تسيير بنكيران للبلاد ، و طموحه في الاستمرار على رأس الحكومة عبر بوابة " أخونة الدولة " كما احتجت بعض الجهات ، و بين رافض لهذه الطريقة التي وظف بها مواطنون و أخرجوا من ديارهم للاحتجاج على أشياء لا يعلمون لها معنى ، و بين ذلك وقعت الداخلية المغربية في مصيدة التسلل ، لاسيما بعد نفي وزيرها علمه بالجهات التي دعت لهذه المسيرة ، و هو أمر لا يصدقه مجنون قبل عاقل في بلد مثل المغرب ، الكل فيه يراقب الكل ، خاصة بعد التصريحات التي تناقلتها بعض المنابر الاعلامية ، لمواطنين كشفوا بعفوية تامة هوية " مخرج " هذه المسرحية .

غباء محركو هذه المسيرة ، جعل أسهم بنكيران الذي ارادوا له الرحيل ترتفع بعدما تهاوت إلى السفح، و انعشوا حظوظه في الاستمرار على رأس الحكومة لولاية ثانية ، لاسيما بعدما افتضح امر المغرر بهم ، من الذين جيئ بهم لهذا الغرض ،فمن فكر في هذه المسيرة و جيش لها الحشود بهذه السرعة ، لم يفكر جيدا في ضبط ايقاع الاحتجاجات ، بتوحيد الشعارات حتى يفهم الجميع ان المقصد و الغاية موحدة .

الخطير في الأمر ، ما صرح به وزير الداخلية بمعية ما صرح به وزير العدل ، و ما لهما من وقع سيء للغاية على صورة المغرب خارجيا ، فأن يصرح حصاد أنه يجهل مصدر الجهة أو الجهات التي دعت لهذه المسيرة ، مع العلم أن مسيرات مماثلة تستنفر كل الاجهزة الامنية أياما قبل انطلاقها ، أمر لا يقل خطورة عن تصريح الوزير الرميد بأنه لا يستشار من قبل الداخلية فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة ، تماما كما كان عليه الوضع خلال الانتخابات السابقة ، و في الأمرين معا ، رسائل خطيرة مفتوحة على كل التأويلات الممكنة … فمن يحارب من ؟ و لمصلحة من ؟