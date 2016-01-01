مسيرة " لا لأخونة الدولة " : من المستفيد منها و من المتضرر ؟
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
عاشت مدينة الدار البيضاء صبيحة يوم امس الأحد على وقع مشاهد باهتة و صور قاتمة طبعت مسيرة " لا لأخونة الدولة " ، و التي أساءت بشكل كبير لصورة المغرب خارجيا ، و خلقت نوعا من الريب و التوجس لدى المواطن المغربي المتتبع للشأن السياسي ،لاسيما أن الانتخابات البرلمانية اضحت وشيكة جدا .
من دعا لهذه المسيرة ؟ سؤال ربما يختزل في كنهه أجوبة شافية لتفسير هذا الخروج غير محسوب النتائج و العواقب ، تراشقت المواقف بين مؤيد للمسيرة على اعتبار الحصيلة الباهتة التي افرزتها مرحلة تسيير بنكيران للبلاد ، و طموحه في الاستمرار على رأس الحكومة عبر بوابة " أخونة الدولة " كما احتجت بعض الجهات ، و بين رافض لهذه الطريقة التي وظف بها مواطنون و أخرجوا من ديارهم للاحتجاج على أشياء لا يعلمون لها معنى ، و بين ذلك وقعت الداخلية المغربية في مصيدة التسلل ، لاسيما بعد نفي وزيرها علمه بالجهات التي دعت لهذه المسيرة ، و هو أمر لا يصدقه مجنون قبل عاقل في بلد مثل المغرب ، الكل فيه يراقب الكل ، خاصة بعد التصريحات التي تناقلتها بعض المنابر الاعلامية ، لمواطنين كشفوا بعفوية تامة هوية " مخرج " هذه المسرحية .
غباء محركو هذه المسيرة ، جعل أسهم بنكيران الذي ارادوا له الرحيل ترتفع بعدما تهاوت إلى السفح، و انعشوا حظوظه في الاستمرار على رأس الحكومة لولاية ثانية ، لاسيما بعدما افتضح امر المغرر بهم ، من الذين جيئ بهم لهذا الغرض ،فمن فكر في هذه المسيرة و جيش لها الحشود بهذه السرعة ، لم يفكر جيدا في ضبط ايقاع الاحتجاجات ، بتوحيد الشعارات حتى يفهم الجميع ان المقصد و الغاية موحدة .
الخطير في الأمر ، ما صرح به وزير الداخلية بمعية ما صرح به وزير العدل ، و ما لهما من وقع سيء للغاية على صورة المغرب خارجيا ، فأن يصرح حصاد أنه يجهل مصدر الجهة أو الجهات التي دعت لهذه المسيرة ، مع العلم أن مسيرات مماثلة تستنفر كل الاجهزة الامنية أياما قبل انطلاقها ، أمر لا يقل خطورة عن تصريح الوزير الرميد بأنه لا يستشار من قبل الداخلية فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة ، تماما كما كان عليه الوضع خلال الانتخابات السابقة ، و في الأمرين معا ، رسائل خطيرة مفتوحة على كل التأويلات الممكنة … فمن يحارب من ؟ و لمصلحة من ؟
شاشة أخبارنا
هكذا علق بنعبد الله على مسيرة الدار البيضاء "ضد بنكيران"
أخبارنا المغربية - الرباط ردا على المسيرة التي نظمت صباح الأحد بالدار البيضاء، و شهدت رفع شعارات ضد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ، علق نبيل ... تفاصيل أكثر
- عاجل .. هذا رد بنكيران على مسيرة الدار البيضاء وهذه رسالته لأنصار حزبه
- "مولاة الحولي" .. سيدة تفضح كيف تم استقدامها إلى مسيرة الدار البيضاء "المجهولة"
- بالفيديو: ساكنة قرية فرنسية يصدمون صحفيا و يعلنون محمد السادس ملكا لهم
- فضيحة .. شبان مغاربة يفضحون كيف تم احضارهم للمسيرة الاحتجاحية ضد بنكيران (فيديو)
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟