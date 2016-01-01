بالفيديو: ضبط مستشارة جماعية عن " البيجيدي " داخل " كاراج " توزع إعانات في جنح الليل
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
توصل موقع " أخبارنا المغربية " صبيحة هذا اليوم ، بشريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع ، كشف من خلاله جمعويون بمدينة فاس، قيام مستشارة جماعية عن حزب العدالة و التنمية ، بتوزيع إعانات عبارة عن مواد استهلاكية على بعض الفقراء داخل " كاراج " .
و بحسب ذات الشريط ، فقد اعترفت المستشارة بالمنسوب إليها ، بعد ان داهمها جمعويون و قاموا بتوثيق هذه العملية السرية عبر عدسة هواتفهم ، في مشهد من المشاهد التي أضحت مألوفة عند العموم ، لاسيما مع اقتراب الانتخابات ، حيث يسعى بعض المرشحين إلى استمالة أصوات الناخبين ، كل حسب طرقه الخاصة ، و إن كانت مثل هذه الوسائل ممنوعة قانونيا .
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