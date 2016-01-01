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لشكر : الاتحاد الاشتراكي أنقذ البلاد من السكتة القلبية، واليوم يدعو المغاربة للعمل سويا تفاديا للجلطة الدماغية

بواسطة أخبارنا المغربية 27 دقيقة مضت
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لشكر : الاتحاد الاشتراكي أنقذ البلاد من السكتة القلبية، واليوم يدعو المغاربة للعمل سويا تفاديا للجلطة الدماغية

أخبارنا المغربية 

قال  الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر إن "الاتحاد الاشتراكي أنقذ البلاد من السكتة القلبية، واليوم يدعو المغاربة للعمل سويا تفاديا للجلطة الدماغية".

و دعا لشكر مرشحي الحزب في انتخابات 7 أكتوبر القادم، خلال اجتماع عقد معهم أول أمس السبت بالرباط، إلى التقيد والامتثال للقوانين الانتخابية والانضباط لما نص عليه ميثاق الأخلاقيات للحزب الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، مؤكدا أنه "سيتم التبرؤ من كل ممارسات منافية للقانون وغير منضبطة لميثاق أخلاقيات الحزب".

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