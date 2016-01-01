لشكر : الاتحاد الاشتراكي أنقذ البلاد من السكتة القلبية، واليوم يدعو المغاربة للعمل سويا تفاديا للجلطة الدماغية
أخبارنا المغربية
قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر إن "الاتحاد الاشتراكي أنقذ البلاد من السكتة القلبية، واليوم يدعو المغاربة للعمل سويا تفاديا للجلطة الدماغية".
و دعا لشكر مرشحي الحزب في انتخابات 7 أكتوبر القادم، خلال اجتماع عقد معهم أول أمس السبت بالرباط، إلى التقيد والامتثال للقوانين الانتخابية والانضباط لما نص عليه ميثاق الأخلاقيات للحزب الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، مؤكدا أنه "سيتم التبرؤ من كل ممارسات منافية للقانون وغير منضبطة لميثاق أخلاقيات الحزب".
شاشة أخبارنا
هذه " خُطة " رضوان العلالي لتحقيق "المعجزة" أمام الزمالك المصري
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية عقب الهزيمة المفاجئة و القاسية التي حصدها فريق الوداد البيضاوي خارج قواعد امام الزمالك المصري ، عن دور نصف نهائي عصبة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟